Погода на 16 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 3 градусов

В Феодосии переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 февраля на Крымском полуострове относительно спокойный день.

- Вторичные холодные фронты обусловят неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдет снег, днем без существенных осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°, днем 0…+2°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +1…+3°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +2…+3°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +2…+3°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -2…0°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии 0…+1°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Черноморском +2…+3°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое 0…+2°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске 0…+2°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Белогорске -2…0°, юго-западный 4-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +5…+9°.

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