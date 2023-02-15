В Симферополе снесут еще 111 незаконных объектов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

15 февраля в администрации Симферополя состоялось заседание комиссии по демонтажу (сносу) объектов, расположенных на территории городского округа без правовых оснований. Комиссией принято решение о сносе 111 незаконных объектов.

– Принято решение о сносе 111 объектов, из которых 27 капитальные и 84 нестационарные, – сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Владельцы объектов могут демонтировать их в добровольном порядке. В противном случае демонтаж выполнят специалисты, а с недобросовестного владельца взыщут стоимость работ.

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