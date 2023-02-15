Где в Симферополе отключат свет 16 февраля

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП

16 февраля Симферополь частично останется без энергоснабжения из-за ремонта электросетей. Свет пропадет в столице региона всего на несколько часов. График отключения: с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где временно пропадет свет в Симферополе 16 февраля 2023:

- улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

- улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

- проспект Победы, 1-13 ;

- переулок Шмидта, 10;

- улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

- проспект Кирова, 51;

- улица Тургенева, 1, 2;

- улица Киевская/улица Шмидта;

- улица Сенная, 1-27 ;

- улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;

улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;

- улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;

- улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;

- улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;

- улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;

- переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;

- улица Родниковая, 36/32; ш. Ялтинское, 33/2;

- улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;

- улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;

- улица Ковыльная, 3-5А ;

- улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

- улица Пасечная, 1-12;

- улица Сотовая, 1-12;

- улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

- улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

- улица Николаевская, 4, 1А;

- улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

- улица Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;

- улица 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ;

- улица Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ;

- улица Ангарская, 2-34 , 1-37 ;

- улица Крылова, 108;

- улица Кременчугская, 24, 19/2;

- улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;

- улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;

- улица Пригородная, 17/19;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50