Где в Симферополе отключат свет 16 февраля

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: архив КП
16 февраля Симферополь частично останется без энергоснабжения из-за ремонта электросетей. Свет пропадет в столице региона всего на несколько часов. График отключения: с 8.00 утра до 17.00 вечера.
Где временно пропадет свет в Симферополе 16 февраля 2023:
- улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
- улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
- проспект Победы, 1-13 ;
- переулок Шмидта, 10;
- улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
- проспект Кирова, 51;
- улица Тургенева, 1, 2;
- улица Киевская/улица Шмидта;
- улица Сенная, 1-27 ;
- улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;
улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;
- улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;
- улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;
- улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;
- улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;
- переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
- улица Родниковая, 36/32; ш. Ялтинское, 33/2;
- улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;
- улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;
- улица Ковыльная, 3-5А ;
- улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
- улица Пасечная, 1-12;
- улица Сотовая, 1-12;
- улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
- улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
- улица Николаевская, 4, 1А;
- улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
- улица Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;
- улица 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ;
- улица Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ;
- улица Ангарская, 2-34 , 1-37 ;
- улица Крылова, 108;
- улица Кременчугская, 24, 19/2;
- улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;
- улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;
- улица Пригородная, 17/19;
- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
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