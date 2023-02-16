Фото: "Крымская газета"

Первый в России центр гуманитарной помощи для детей открыт в Крыму. В «Крымском доме для мамы» малоимущие родители и другие нуждающиеся люди могут получить одежду, обувь, подгузники и предметы первой необходимости.

- Для нашего гуманитарного центра нам передали помещение, похожее на сказочный теремок. Там и возникла идея – сделать отдельное помещение для детских вещей, - цитирует «Крымская газета» руководителя Крымского дома для мамы священника Дионисия Волкова.

Те, кто готов помочь нуждающимся, могут принести необходимые вещи по адресу: город Симферополь, улица генерала Васильева, дом 32. Для этого необходимо предварительно записаться по номеру: + 7 978 824 57 16.

Напомним, ранее сообщалось, что крымские студенты передали 1,5 тысячи книг в библиотеки детских домов. Мероприятие прошло в рамках акции «Подари книгу ребенку».

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