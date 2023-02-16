В Крыму лиса устроила «банкет» в кормушке для птиц

Лиса попала в объектив фотоловушки. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

В Крыму птицам стало тяжело добывать пропитание – полуостров основательно занесло снегом. Экологи, спасая пернатых от голодной смерти, устраивают для них кормушки.

В Крыму есть фазаны. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

- Продолжается подкормка зимующих птиц природного парка «Караларский» и государственного-природного заказника «Осовинская степь», - сообщили в управление ООПТ Республики Крым.

Компанию фазанам составляют сороки и вороны. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Но судя по кадрам, которые сделаны фотоловушками, в «столовки» заглядывают не только фазаны, сороки и вороны. Кормушки для птиц пришлись по душе и лисам.

Плутовка охотиться в кормушке для птиц. Фото: Управление ООПТ Республики Крым/VK

Рыжую хищницу можно понять, ведь здесь неплохой выбор пернатых - настоящая скатерть-самобранка, а значит можно позволить себе и небольшой «банкет».

- В «меню» этого животного входит больше 350 вариантов мелких млекопитающих, разных грызунов и птиц, - отметили в ведомстве.

Хорошо, что у пернатых есть «козырь» против происков хищницы – птахи умеют летать, а рыжая плутовка лишь лазить по деревьям.

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