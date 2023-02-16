Дороги Симферполя от снега расчищают 550 коммунальщиков 16 февраля

В четверг существенных осадков в городе не ожидается Фото: Екатерина НАЗАРОВА

С утра 16 февраля дороги Симферополя от снега расчищают 550 сотрудников муниципального учреждения «Город» и подрядной организации.

- Снегопады продолжаются, поэтому главой администрации Симферополя дано поручение усилить работы по уборке снега и противогололедной обработке. Задействованы дополнительные силы в ручной уборке, это еще порядка 100 человек. В общей сложности сегодня работает около 550 сотрудников, - рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, в ночь на четверг в крымской столице работали 12 спецмашин, днем будет задействовано восемь.

Напомним, в Симферополе 16 февраля облачно с прояснениями. Сильных осадков не ожидается, на дорогах сохраняется гололедица. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем 0…+2 градуса.

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