Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 8:51

Паромами через Керченский пролив в обе стороны перевезено более 85 тысяч пассажиров

Также было переправлено более 65 транспортных средств и более 7 тысяч ж/д вагонов
Екатерина НАЗАРОВА
По проливу нет действующих штормовых предупреждений 16 февраля

По проливу нет действующих штормовых предупреждений 16 февраля

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было перевезено более 85 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 85 333 пассажира, 65 687 единиц автотранспорта и 7 233 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2112 рейсов.

Ранее сообщалось, что движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля. Ранее запуск анонсировался на март.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50