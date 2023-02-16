Паромами через Керченский пролив в обе стороны перевезено более 85 тысяч пассажиров

По проливу нет действующих штормовых предупреждений 16 февраля Фото: Дмитрий СТЕШИН

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны было перевезено более 85 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 85 333 пассажира, 65 687 единиц автотранспорта и 7 233 ж/д вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2112 рейсов.

Ранее сообщалось, что движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля. Ранее запуск анонсировался на март.

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