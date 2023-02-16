Жители поселка под Симферополем «поблагодарили» дорожные службы за установку новых знаков

Так выглядит участок дороги между улицами Кадровая и Шоссейная. Фото: "Плохие новости. Жесть Крым"\VK

Жители поселка городского типа Комсомольское, что под Симферополем, с недоумением отнеслись к установке новых дорожных знаков на одной из улиц. Все бы ничего, но знак с ограничением скорости «50» повесили там, где так «разогнаться» ну никак не возможно.

- Хотелось бы выразить благодарность службе автомобильных дорог за установку новых знаков на участке между ул. Кадровой и ул. Шоссейной. Знаки новые, чистые, красивые. Теперь никто не превышает скорость движения, - с сарказмом отметили жители в социальных сетях.

Жители негодуют - как здесь можно "разогнаться" свыше 50 км в час? Фото: "Плохие новости. Жесть Крым"\VK

Как стало известно «КП-Крым», дорожный знак на этом разбитом участке службы обязаны были установить по правилам дорожного движения - улица Кадровая выходит на трассу «Таврида».

«Комсомолка» обратилась за официальными разъяснениями, однако, получить их на данный момент не удалось. В пресс-службе мэрии Симферополя посоветовали обратиться в администрацию Симферопольского района.

- Знак стоит на улице Кадровая - территориально это Симферопольский район, село Совхозное, - подчеркнули там.

В администрации Симферопольского района на момент публикации получить комментарии не удалось - там не ответили на звонки корреспондента «КП-Крым».