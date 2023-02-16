Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование из-за дефицита лекарств в Крыму

Фото: Сергей Аксенов/tg

По информации Центра управления регионом, с 31 января по 14 февраля крымчанами было направлено 156 обращений по вопросу обеспечения лекарственными препаратами. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, подобные обращения продолжают поступать в том числе и в его адрес.

- Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием, - написал он в своем Tg-канале.

Аксенов отметил, что дал поручение министру труда и соцзащиты РК Елене Романовской проанализировать обращения, обработать каждое из них в индивидуальном порядке и провести служебное расследование.

Ранее Министр здравоохранения Крыма проверил наличие лекарств в аптеках Симферополя. Наиболее востребованные медикаменты во всех аптеках в наличии и в достаточном количестве.

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