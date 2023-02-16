Россиянин за два дня потратил украденные полтора миллиона рублей на девочек, баню и алкоголь

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Два дня красивой жизни могут обойтись для жителя Ростовской области десятью годами лишения свободы. А все потому, что Иван (имя изменено – прим. Ред.), 44-летний простой рабочий, украл полтора миллиона рублей.

Он зарабатывал на ремонтах и получал полторы тысячи рублей в день. Мужчина устроился на работу к семейной паре, и когда супруги уехали отдыхать, рабочий решил проверить, есть ли у них заначка. В старом диване в летней кухне Иван действительно нашел то, что хотел: в старом диване он нашел стопку пятитысячных купюр, перевязанных резинкой.

Мужчина кинул деньги в спортивную сумку и уехал. Злоумышленник и не подумал о том, что нужно замести следы. Окно вскрывал без перчаток, так что отпечатки пальцев остались буквально везде: и на мебели, и на стекле, рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник.

Похищенное добро он промотал буквально за два дня — сначала раздал все долги, а потом снял в Ростове номер в одной из самых дорогих гостиниц города. Там лился рекой дорогой алкоголь, а еще в день по несколько раз Иван приглашал к себе в номер девушек с низкой социальной ответственностью. Не отказывал себе рабочий и во вкусной еде.

Но мужчина упал и разбил голову, находясь в сильном опьянении. На «скорой» его отвезли в больницу.

Работодатели к тому времени вернулись с отдыха и обнаружили пропажу денег. Они вызвали полицию. По отпечаткам пальцев злоумышленника быстро нашли и задержали. - В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 4 пункт б статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Если суд признает вину рабочего, ему грозит до десяти лет лишения свободы.