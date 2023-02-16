Герой России Сергей Липовой: одна из целей атак украинских дронов на Крым – разведка

Одна из целей налетов беспилотников ВСУ на Крым – разведка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одна из целей налетов беспилотников ВСУ на Крым – разведка. Об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой, его слова приводит РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что над Севастополем и Крымом силами ПВО сбиты несколько беспилотников 16 февраля. Атака дронов на полуостров началась с ночи на четверг.

– Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая – это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе – нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя. Наши Вооруженные силы готовы к этому, эти беспилотники сбиваются, не долетая до целей, – сказал Липовой.

Ранее издание Politico сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании Вашингтона подталкивать Киев к попыткам занять Крым – в Белом доме боятся «более масштабного ответа» со стороны России.

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