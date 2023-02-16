В администрации Симферополя назвали причины закрытия школ на карантин

Основной пик заболеваемости ОРВИ пришелся на конец декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Симферополя назвали причины, по которым закрывают школы или классы на карантин.

- Необходимо, чтобы не менее 20% и более в учреждении или в классе имели медицинские показания по заболеваемости. Только медицинское освидетельствование, справки о том, что ребенок заболел, - цитирует «Крым 24» замначальника управления образования администрации крымской столицы Наталью Матюхину.

По ее словам, в настоящее время в городе на карантине находятся 17 классов в 7 школах.

Напомним, ранее Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование из-за дефицита лекарств в Крыму. По его словам, у ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств.

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