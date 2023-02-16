Дворцовые сады и парки Бахчисарая обустроят до конца текущего года за 627 млн рублей

Историческому строению намерены вернуть первоначальный облик Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На второй этап реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, в ходе которого намерены благоустроить его сады и парки выделили 626,7 миллиона рублей. Об этом сказано в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова от 13 февраля.

- Определить Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» единственным подрядчиком по госконтрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, - сказано в тексте документа.

В ходе второго этапа работ намерены отреставрировать главный комплекс дворца за 363,6 миллиона рублей, а также гарем - за 156,3 миллиона рублей. На третьем этапе приведут в порядок Ханскую мечеть, на что будет израсходовано 94,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее подрядчик обещал закончить реконструкцию Ханского дворца в ноябре 2023 года. На данный момент к работам привлечено достаточное число людей и техники.

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