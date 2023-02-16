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НовостиЭкономика16 февраля 2023 11:35

Дворцовые сады и парки Бахчисарая обустроят до конца текущего года за 627 млн рублей

Еще 611 млн рублей будет потрачено на реставрирацию трех построек дворца
Екатерина НАЗАРОВА
Историческому строению намерены вернуть первоначальный облик

Историческому строению намерены вернуть первоначальный облик

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На второй этап реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, в ходе которого намерены благоустроить его сады и парки выделили 626,7 миллиона рублей. Об этом сказано в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова от 13 февраля.

- Определить Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» единственным подрядчиком по госконтрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, - сказано в тексте документа.

В ходе второго этапа работ намерены отреставрировать главный комплекс дворца за 363,6 миллиона рублей, а также гарем - за 156,3 миллиона рублей. На третьем этапе приведут в порядок Ханскую мечеть, на что будет израсходовано 94,4 миллиона рублей.

Напомним, ранее подрядчик обещал закончить реконструкцию Ханского дворца в ноябре 2023 года. На данный момент к работам привлечено достаточное число людей и техники.

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