В Севастополе задержали бомжа, который готовил еду на Вечном огне

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления по статье 214 УК РФ – «Вандализм» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе 16 февраля задержали 31-летнего бездомного гражданина, который готовил еду на Вечном огне у памятника Солдату и Матросу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Ранее в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь. К прибытию полицейских он успел покинуть место происшествия.

– В результате проведенных мероприятий полицейские по горячим следам задержали мужчину в районе улицы Пожарова. Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в сковородке готовил еду на Вечном огне, – говорится в сообщении.

Проводится проверка. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления по статье 214 УК РФ – «Вандализм».

Ранее сообщалось, что крымчанина, осквернившего символ воинской славы в Феодосии, приговорили к 200 часам исправительных работ. В сентябре прошлого года нетрезвый мужчина залез на мемориальное сооружение и поджег цветы, имитируя приготовление пищи на Вечном огне.

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