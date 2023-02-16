Порадуйте вторую половинку ценным подарком вместе с ПСБ!

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Что подарить? Вот, пожалуй, вопрос №1 в преддверии любого праздника. Хочется, чтобы сюрприз по-настоящему порадовал того, кому он предназначен, а в идеале и по карману не ударил. Где взять деньги на подарок, который заставит вспыхнуть глаза? Как исполнить мечту любимого человека сегодня, а оплатить ее потом? «Комсомолка» обратилась за подсказкой в ПСБ.

Раздели крупную покупку на несколько небольших платежей

На подарок мечты можно накопить, а если вовремя этим не озаботились, то купить его в кредит. Современные займы – это комфортные процентные ставки и удобство оплаты. ПСБ предлагает крымчанам исключительно выгодные условия по потребительскому кредитованию. Совсем незначительной переплата будет, если клиент банка – госслужащий или работник бюджетной сферы. Для них в ПСБ есть отдельный финансовый продукт.

- Специальной низкой ставкой от 4,5%* годовых могут воспользоваться наши клиенты из сферы здравоохранения и науки, образования и соцзащиты, государственного и муниципального управления и другие. Для получения финансовой услуги зачастую даже не нужно являться в офис, достаточно заказать доставку, а управлять деньгами удобно онлайн на сайте ПСБ или в мобильном приложении, – пояснила управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

Порадуй сегодня – оплати к маю

Отличной альтернативой кредиту станет кредитная карта. Она поможет и в ближайшие дни подарок дорогому человеку оплатить, и в будущем при необходимости использовать кредитные средства в формате «здесь и сейчас». Оформив карту, можно быть уверенным в быстром и доступном решении вопроса где взять денег, когда нет времени или желания ждать до зарплаты.

Кредитки от ПСБ рассчитаны на тех, кто хочет, используя банковские средства, не просто исключить для себя переплату, но получить дополнительные денежные бонусы – для этого предусмотрена кредитная карта «Двойной кешбэк» с возможностью получать возврат части потраченного. Тем же, кому важно сделать покупку и на какое-то время отложить ее оплату без необходимости думать о процентах по кредиту, подойдет карта с увеличенным льготным периодом «100+». Название продукта говорит само за себя, больше трех месяцев вам отводится на то, чтобы вернуть именно ту сумму, которая потрачена, и ни рублем больше.

*Ставка 4,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (14,5% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 50 000 до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (4,5%- 3%=1,5%). Условия доступны по программе кредитования работников организаций, относящихся к органам государственного и муниципального управления, судебным и налоговым органам, силовым и правоохранительным органам, войсковым частям, органам правоохранения и социальной защиты, учреждениям образования, науки, культуры и спорта. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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