Крымчанка завоевала путевку на первенство мира по самбо

Фото: Всероссийская федерация самбо

В городе Верхняя Пышма Свердловской области проходит первенство России по самбо среди девушек и юношей до 20 лет. За медали борются около 700 спортсменов со всей страны.

Как пишет КИА, в весовой категории до 47 килограммов успешно выступила спортсменка Алена Белоусова. Керчанка одержала победу в финале представительницу Свердловской области и стала победительницей первенства страны. Также Алена завоевала путевку на первенство мира и выполнила норматив мастера спорта России.

Напомним, ранее юные хоккеисты из Симферополя выиграли турнир «Южный лед». Соревнования проходили с 3 по 5 февраля в городе Кореновске Краснодарского края. За победу боролись восемь команд из Симферополя, Ростовской области, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Владикавказа, Ессентуков и Сочи.

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