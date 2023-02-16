В Крыму осудили мужчину, совершившего ложный донос на двоих подростков

Житель Республики Крым понесет уголовное наказание за ложный донос Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму осудили 59-летнего мужчину за ложный донос на оскорблявших его подростков, сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Затаив обиду на двоих несовершеннолетних, которые нецензурно высказывались в его сторону, мужчина обратился в полицию с требованием привлечь их к уголовной ответственности. Чтобы вина обидчиков казалась более весомой, крымчанин сообщил, что те якобы избили его и отобрали 11 500 рублей. Когда силовики уже проводили доследственную проверку, мужчина раскаялся и признался, что, напившись, сделал ложный донос.

- В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Эти факты, а также предпенсионный возраст подсудимого, его состояние здоровья и преклонный возраст матери, были учтены судом как обстоятельства смягчающими наказание, - говорится в сообщении.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 8 месяцев. Однако по итогу апелляционного рассмотрения Верховный суд РК смягчил наказание и приговорил его условно к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из его заработной платы 10% в доход госбюджет. Испытательный срок - 10 месяцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50