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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:08

Жителя Белогорского района оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина «разместил неуместный комментарий под видеороликом»
Дмитрий Коренев
27-летний крымчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 УК РФ)

27-летний крымчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 УК РФ)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

27-летний крымчанин оштрафован за дискредитацию ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3 УК РФ), сообщает пресс-служба Белогорского районного суда.

– Мужчина в социальных сетях, разместил неуместный комментарий под видеороликом, дискредитирующий действия Вооруженных Сил Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе задержали бездомного мужчину, который готовил еду на Вечном огне. Он имеет несколько судимостей за кражи.

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