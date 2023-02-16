Крымчанка, насмерть сбившая велосипедиста в Белогорском районе, получила условный срок

Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму суд приговорил к условному сроку 45-летнюю жительницу Белогорского района, устроившую смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Напомним, ДТП произошло в августе 2020 года. Женщина за рулем автомобиля Peugeot 307 двигалась по автомобильной дороге Зуя – Барабановка. На перекрестке в районе Зуи женщина сбила велосипедиста 1958 года рождения. Мужчина скончался в карете скорой помощи.

Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Она лишена права управления транспортными средствами на 2 года, – сообщили в прокуратуре РК.

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