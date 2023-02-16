Крымчанин, оставивший собутыльника без селезенки, предстанет перед судом

Уголовное дело передано в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму перед судом предстанет 48-летний житель Бахчисарайского района, едва не зарезавший собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным следствия, в конце ноября прошлого года мужчины вместе выпивали. В процессе между ними вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый схватился за нож и дважды пронзил им собутыльника.

– Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалось спасти, однако ему была удалена селезенка, – говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в Бахчисарайский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор мужчине, который задушил родную мать собачьим поводком.

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