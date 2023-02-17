Где в Симферополе 17 февраля отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

17 февраля отдельные районы Симферополя на некоторое время останутся без электричества. Отключение света из-за ремонтных работа произойдет с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;

улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;

проспект Победы, 1-13 ;

переулок Шмидта, 10;

улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;

проспект Кирова, 51;

улица Тургенева, 1, 2;

улица Киевская/улица Шмидта;

улица Сенная, 1-27 ;

улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;

улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;

улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;

улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;

улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;

улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;

переулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;

улица Родниковая, 36/32;

шоссе Ялтинское, 33/2;

улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;

улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;

улица Ковыльная, 3-5А ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Сотовая, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;

улица 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ;

улица Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ;

улица Ангарская, 2-34 , 1-37 ;

улица Крылова, 108;

улица Кременчугская, 24, 19/2;

улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;

улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;

улица Пригородная, 17/19;

район Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

Кстати, в регионе приводят в порядок не только электросети, но и канализацию. В ближайшие три года власти хотят построить и реконструировать 24 объекта канализационно-очистных сооружений. Цена вопроса аж на 48 миллиардов рублей! Речь идет о таких местах, как Коктебель, Миндальное, Николаевка, Керчь, Алушта, Гурзуф, Партенит, Симеиз, Феодосия, Приморский и Красногвардейское,

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