В Крыму расцвела калина Фаррера

Калина Фаррера. Видео: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма вне действия календаря, на котором февраль.

- Цветущая калина Фаррера распространяет сладкий аромат победы над зимой. Ее кусты покрыты нежным кружевом из зонтиковидных соцветий, - такой пост появился в паблике «Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)».

Нежность и стойкость!

Посетителей Сада радует не только душистая калина, здесь уже можно поприветствовать самых нетерпеливых участников Парада тюльпанов 2023, ведь уже проклюнулись ранние сорта луковичных.

Самое удивительное, что на этой неделе сотрудники и гости Никитского сада любовались замерзшим фонтаном, напоминавшим искусно изготовленную декорацию к некой волшебной сказке.

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