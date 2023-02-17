В Керчи осудят 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына по неосторожности

Прокуратура Керчи направила в суд уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи будут судить 65-летнего местного жителя, по вине которого скончался его сын. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- По версии следствия, в конце ноября 2022 года в ходе конфликта, возникшего между мужчиной и его сыном, обвиняемый, взяв на кухне в квартире, где находились родственники, нож, которым нанес не менее четырех ударов в область головы и туловища потерпевшего, - говорится в сообщении.

Одумавшись, мужчина вызвал полицию и медиков, пострадавшего даже успели доставить в больницу, однако, к сожалению, спасти не успели - скончался от многочисленных ран.

Напомним, ранее Житель Севастополя получил восемь лет колонии за убийство в баре.

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