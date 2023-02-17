Семьи погибших при ЧП на Крымском мосту получат по миллиону рублей

ЧП на Крымском мосту произошло в 6 часов утра 8 октября Фото: Виталий ТИМКИВ

Члены семей погибших при теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года получат материальную поддержку в размере 1 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- В целях оказания мер социальной поддержки выплатить единовременное пособие членам семей в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, - говорится в тексте документа.

Из резервного фонда Правительства РФ на эти цели выделено 3 млн рублей. Контроль за выплатой пособия будет осуществлять МЧС России.

Напомним, утром 8 октября жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны Крымского повалил густой черный дым. Причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Взрыв грузовика на Крымском мосту унес жизни двух известных в Петербурге историков-гидов Эдуарда и Зои. Среди погибших оказался также судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.