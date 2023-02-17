Замглавы Госдепа Нуланд назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины

США считают военные объекты в Крыму «легитимными целями» для ВСУ и поддерживают удары Киева по полуострову Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

США считают военные объекты в Крыму «легитимными целями» для ВСУ и поддерживают удары Киева по полуострову. Об этом заявила на виртуальном мероприятии Центра Карнеги.

– Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это, – сказала Нуланд.

Утром 17 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Балаклавской ТЭС. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме.

В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым. По его словам, ответ будет немедленным и крайне жестким, по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

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