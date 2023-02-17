Работу глав администраций Крыма предварительно оценят 1 марта

Фото: Сергей Аксенов/Tg

1 марта в Крыму подведут итоги работы глав муниципалитетов полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- После выделения бюджетных средств на заключение контрактов по благоустройству территорий главам администраций дается 20 дней. Сроки должны четко соблюдаться - это показатель эффективности работы, - цитирует «Крымская газета» главу региона.

По его словам, если за два из трех отведенных на решение проблемных вопросов месяца должностные лица так и не организовали процесс, то за последний месяц чуда не случится.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор главам городов и министрам республики за невыполнение в полной мере своих обязанностей.

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