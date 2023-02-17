В Ростове-на-Дону зафиксировали бум родов среди школьниц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины января по середину февраля в Ростове-на-Дону, в научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии, произошел бум родов среди подростов возраста от 14 до 17 лет. Стали мамами 17 девушек. Это примерно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» заведующий родильным отделением НИИАПа Георгий Смолянинов.

По его словам, молодыми мамами стали шесть пациенток, которым исполнилось 15 лет, еще столько же – шестнадцатилетних. Кроме того, роженицами были три 17-летние девушки и две 14-летние. Только шестеро из несовершеннолетних мамочек были замужем.

У всех мам роды прошли без осложнений, малыши родились в срок и с хорошим весом.

- Ранние роды в плане родоразрешения часто проходят благополучнее, чем у более взрослых пациенток. Это связано и с состоянием здоровья, и с психосоматикой. Юные пациентки менее склоны к глубокому анализу ситуации, испытывают меньше страхов, и это сказывается на физическом состоянии, - прокомментировал Георгий Смолянинов.

Из всех 17-ти юных мам только одна отказалась от ребенка. Мать школьницы пояснила, что просто финансово не сможет обеспечить внучку. С мужем и двумя дочерьми она живет в однокомнатной квартире.

Остальные мамочки были рады впервые увидеть и взять на руки малыша. Радость материнства немного омрачил страх, что же им теперь скажут в школе.