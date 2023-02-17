В Феодосии в 2023 году появятся новые общественные пространства

В Феодосийском округе в 2023 году создадут новые общественные пространства Фото: Иван МАКЕЕВ

В Феодосийском округе в 2023 году, по планам, создадут новые общественные пространства и отремонтируют более десятка дорог. Об этом в ходе прямого эфира, организованного ЦУР Республики Крым, сообщил глава администрации города Феодосии Владимир Попенков.

По его словам, также в настоящее время продолжается ремонт проспекта Айвазовского - участка от улицы Галерейной до сквера у мемориала Вечный огонь. Вместе с тем идет подготовка проекта будущего благоустройства проспекта.

- В подготовке проекта благоустройства проспекта Айвазовского нам очень помогают молодые архитекторы со своей концепцией. Отмечу, что на проспекте мы расширили две площади: перед кинотеатром «Крым» и привокзальную. Здесь появится новое освещение, более эффективное. Оно не будет мешать обзору красивых зданий города, - рассказал Владимир Попенков.

Напомним, в 2023 году в Армянске планируют приведут в порядок пять дорог, которые включены в предварительный Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту.

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