Феодосийца, застрелившего мужчину ради малолитражки за 100 тысяч рублей, ждет суд

Фото: крымский Следком

Житель Феодосии, который прошлым летом застрелил местного жителя ради малолитражки за 100 тысяч рублей, вскоре предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Фото: крымский Следком

Напомним, вечером 2 августа 38-летний феодосиец взял ружье и отправился по улицам города в поисках жертвы.

- Во дворе многоквартирного дома по улице Степаняна он заметил припаркованный автомобиль «Daewoo Matiz», за рулем которого находился незнакомый мужчина. Злоумышленник открыл правую переднюю дверь, но водитель попытался оказать сопротивление. Тогда нападавший через окно произвел два выстрела из обреза ружья, от полученных ранений житель Феодосии скончался, - говорится в сообщении.

Вытащив тело из машины, мужчина бросил его во дворе и попытался скрыться, однако его задержали жители соседнего дома.

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