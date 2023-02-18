Погода на 18 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Крымских горах снежно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ожидаются дожди, в горах со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер западный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +7…+9°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный до 10-15 м/с. Днем тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+9°, западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +8…+9°, западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +8…+9°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +7…+9°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +6…+8°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +7…+8°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +5…+6°, юго- западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Белогорске +6…+7°, юго-западный 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+8°.
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