На ремонт школ Симферополя выделены дополнительные деньги

Внесены изменения в муниципальный бюджет Симферополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внесены изменения в муниципальный бюджет Симферополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

- Внесение изменений в бюджет муниципального образования обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований без изменения общего объема бюджета. Общая сумма бюджетных средств с учетом перераспределения составит более 63 миллионов рублей, - цитирует КИА начальника департамента финансов администрации города Викторию Надолинскую.

Средства пойдут на капремонт пищевого блока школы-гимназия №10 в Симферополе, а также на ремонт парапетов на Севастопольской, 4. Предстоит также благоустройство общественных территорий, которые находятся в сквере имени В.И. Ленина.

Также в текущем году в целях антитеррористической защиты установят новые ограждения на территориях восьми учебных учреждений: школа-гимназия, детсад № 25, школы №№ 22, 42, 31, 30, 26, 18 и в Открытом космическом лицее.

Кроме того, порядка 15 миллионов рублей уйдет на обновление хореографической школы на Киевской - там запланирован капитальный ремонт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50