На радио «Комсомольская правда» 20 февраля пройдет программа «Здоровый разговор» о гигиеническом педикюре

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20 февраля в 13.15 не пропустите передачу «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» 107,8 FM. Поговорим о гигиеническом педикюре.

Тема очень интересная и важная для каждого. Мы даже не подозреваем, насколько наше самочувствие зависит от состояния стоп. Чрезмерная сухость, мозоли, вросшие ногти, бородавки, трещины - все это вызывает дискомфорт. А вот своевременный и регулярный уход, умелая аппаратная обработка значительно улучшают качество жизни. Главное - довериться профессионалу.

Наш гость - Людмила Стельмакова, руководитель Центра ухоженных ногтей и стопы в Симферополе. Имеет диплом инструктора по всем видам современного маникюра и педикюра. За плечами 20-летний опыт работы в ногтевом сервисе.

Эфир с ней вы услышите 20.02 в 13.15, а пока вы можете задать вопросы специалисту из области ухода стоп по тел. + 7978- 207-22-52. Ответы на них прозвучат во время эфира. Специально ко Дню защитника отечества вы можете получить подарок - сертификат на мужской педикюр*. Для этого, достаточно позвонить по указанному выше телефону и ответить на вопрос, который зададут в эфире.

*акция действует с 20.02.2023г. - 25.02.2023

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