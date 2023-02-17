Улицы Симферополя продолжают расчищать от снега

Фото: телеграм-канал Юрия Гоцанюка

Городские службы продолжают убирать снег с улиц Симферополя.

– В Симферополе продолжается необходимая работа по очистке проезжей части, тротуаров, переходов, остановок общественного транспорта, парков и скверов от снега, – написал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Он отметил, что с потеплением в городе возобновлена механическая уборка проезжей части. Так, минувшей ночью снег убирали четыре экипажа подметально-уборочных машин.

Напомним, на предстоящих выходных в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер. В горах может выпасть снег.

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