Ребенок попал под колеса автомобиля в Джанкое

Ребенка доставили в больницу с телесными повреждениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 февраля, в Джанкое легковушка сбила ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

– По предварительным данным, в 17:18 на улице Крымской 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал с края проезжей части, справа налево по ходу движения автомобиля, – говорится в сообщении.

Ребенка доставили в больницу с телесными повреждениями.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что 16 февраля водитель иномарки сбил пятилетнюю девочку в Симферополе, ребенок находится в больнице в состоянии комы.

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