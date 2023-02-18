В Крыму вспоминают сотрудников «Беркута», погибших на майдане в Киеве в 2014 году

Столкновения на майдане в Киеве в феврале 2014 года Фото: Александр КОЦ

В Крыму вспоминают бойцов спецподразделения «Беркут» и внутренних войск, погибших 18 февраля 2014 года на майдане в Киеве. В тот день в результате ожесточенных столкновений между силовиками и участниками «евромайдана» в центре украинской столицы погибли 25 человек, в том числе 10 сотрудников правоохранительных органов, из них трое крымчан.

- Мы всегда будем помнить имена наших земляков: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин. Вечная им память!, - написал глава Крыма Сергей Аксенов у себя на странице в Telegram.

Трое правоохранителей из Крыма погибли на майдане в Киеве в 2014 году. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Как отметил Аксенов, «бойцы «Беркута» встали на пути у бесноватой майданной толпы» и до конца «выполнили свой служебный и человеческий долг».

Всего во время событий 18-20 февраля в Киеве погибло 75 человек, еще более 360 были госпитализированы.

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