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НовостиОбщество18 февраля 2023 7:47

Донорскую кровь в преддверии Дня Защитника Отечества сдали 20 полицейских в Севастополе

Некоторые из них уже являются почетными донорами России
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Полицейские Севастополя в "Центре крови". Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю/Telegram

Полицейские Севастополя в "Центре крови". Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю/Telegram

20 сотрудников отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина сдали кровь для жителей Севастополя. Как сообщает пресс-служба полиции города-героя, донорскую акцию приурочили ко Дню Защитника Отечества.

- В «Центре крови» всегда рады видеть полицейских, ведь они уделяют пристальное внимание своему здоровью, всегда находятся в хорошей физической форме, поэтому как доноры особенно ценятся,- отметили в пресс-службе.

При этом некоторые из сотрудников УМВД России по Севастополю уже являются Почетными донорами России.

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