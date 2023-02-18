Донорскую кровь в преддверии Дня Защитника Отечества сдали 20 полицейских в Севастополе

Полицейские Севастополя в "Центре крови". Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю/Telegram

20 сотрудников отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина сдали кровь для жителей Севастополя. Как сообщает пресс-служба полиции города-героя, донорскую акцию приурочили ко Дню Защитника Отечества.

- В «Центре крови» всегда рады видеть полицейских, ведь они уделяют пристальное внимание своему здоровью, всегда находятся в хорошей физической форме, поэтому как доноры особенно ценятся,- отметили в пресс-службе.

При этом некоторые из сотрудников УМВД России по Севастополю уже являются Почетными донорами России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50