Крым стал победителем главной Всероссийской туристической премии

Крым занял первое место в номинации «Территория санаторного и оздоровительного туризма». Фото: Министерство туризма Крыма/Telegram

Республика Крым стала победителем Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards – 2022 в номинации «Территория санаторного и оздоровительного туризма». Итоги конкурса накануне подвели в Санкт-Петербурге.

Экспертное жюри отметило уникальный климат Крыма и его богатые традиции курортолечения, которые успешно сочетаются с современными технологиями, отметил глава Республики Сергей Аксенов.

- Очень важным направлением является восстановление и укрепление здоровья защитников нашей Родины, участников СВО, и членов их семей, а также детей из новых субъектов РФ,- написал Аксенов у себя в Telegram.

По нению министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Крыму будет только расти.

– Всё больше гостей и жителей Крыма уделяют внимание своему здоровью с точки зрения профилактики и оздоровления, а не только как лечения,- отметил Волченко.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. В финале приняли участие представители 42 регионов России.

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