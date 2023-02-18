Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 февраля 2023 9:36

За сутки коронавирусом в Крыму заболели 39 человек

Летальных исходов не зафиксировано
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму по-прежнему регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом

В Крыму по-прежнему регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом

Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 39 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, девять человек с осложнениями были госпитализированы.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму заболели более 212 тысяч человек. 5,4 тысячи крымчан скончались.

Ранее введенные антиковидные ограничения были сняты в Крыму в 2022 году

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50