За сутки коронавирусом в Крыму заболели 39 человек

В Крыму по-прежнему регистрируют новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 39 человек. Такие данные публикует Министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, девять человек с осложнениями были госпитализированы.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму заболели более 212 тысяч человек. 5,4 тысячи крымчан скончались.

Ранее введенные антиковидные ограничения были сняты в Крыму в 2022 году

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