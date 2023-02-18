Штормовое предупреждение действует в районе Керченской паромной переправы

Паромы возобновили свою работу после ЧП на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: Юлия МАРКИНА

В районе Керченской паромной переправы продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

- С 11-14 часов 18 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 12-15 м/сек, который сохранится до конца дня,- говорится в сообщении.

По прогнозу Росгидромета, во второй половине дня 18 февраля в районе Керченского пролива ожидается дождь,местами дымка, при этом видимость хорошая в пределах 2-4 км.

Высота волн в проливе достигает 30-80 см, температура воздуха от +7-9°С, температура воды в море +3-4 градуса

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