В Керчи почтили память воинов, погибших в Афганистане

В Керчи почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Фото: МВД по РК

В Керчи отметили 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Митинг памяти погибших воинов состоялся в сквере Воинов-интернационалистов. В нем приняли участие представители местной власти, ветераны, силовики и простые горожане.

-Сотрудники полиции прибыли на митинг с воспитанниками военно-патриотического клуба, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Память керчан, погибших в Афганистане, почтили минутой молчания. Также состоялось возложение цветов к памятному знаку.

Советские войска находились в Афганистане более девяти лет. Последняя колонна войск была выведена 15 февраля 1989 года. Домой из Афганистана вернулись не все.

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