Мэр Ялты оплатила лечение брошенной под ветеринарной клиникой черной кошки

Черной кошке, шефство над которой взяла Янина Павленко, ищут дом. Фото: Янина Павленко/Telegram

Глава администрации Ялты взяла шефство над восьмимесячным котенком, которого хозяин бросил у входа в ветеринарную клинику. Об этом Янина Павленко написала у себя в Telegram. По ее словам, кошка сильно истощена и весит чуть более килограмма. Сейчас ее выхаживают ветеринары и кормят буквально из пипетки.

- Расходы на обследование и лечение взяла на себя. И очень прошу ялтинцев подключиться. Для полного выздоровления котенку нужны только любовь и ласка,- написала Павленко.

За необычный природный окрас – кошечка черная как смоль от усов до кончика хвоста – ее назвали Ночкой, отметила глава Ялты.

Сейчас котенку ищут новых хозяев.

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