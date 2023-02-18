В Евпатории почтили память бойца «Беркута», погибшего на киевском Евромайдане в 2014 году

В Евпатории почтили память беркутовца Андрея Федюкина, погибшего на киевском майдане в феврале 2014 года. Фото: Администрация Евпатории.

В Евпатории почтили память сотрудника спецподразделения «Беркут», старшего прапорщика милиции Андрея Федюкина, который погиб во время беспорядков на киевском Евромайдане в феврале 2014 года.

- В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года 42-летний Андрей Федюкин получил пулю, задевшую сердце. Дома его ждала жена и двое несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба администрация города

В память о погибшем в Евпатории провели митинг и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, во время событий на майдане погибли трое крымских правоохранителей –два старших лейтенанта из полка спецназначения «Тигр» Внутренних войск Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, а также сотрудник крымского «Беркута» – старший прапорщик Андрей Федюкин. Самому младшему из них было 24 года.

В последний путь погибших беркутовцев провожали всем Крымом. На площади Ленина в Симферополе 22 февраля собралось несколько тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50