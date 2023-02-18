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НовостиОбщество18 февраля 2023 15:28

Мэр Алушты снова села в маршрутку, чтобы пообщаться с пассажирами

Во время поездки Галина Огнева выясняла, довольны ли алуштинцы работой перевозчика.
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Галина Огнева пообщалась с пассажирами маршрутки. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Галина Огнева пообщалась с пассажирами маршрутки. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Глава администрации Алушты Галина Огнева рабочий день в субботу снова начала с поездки в маршрутке. Градоначальница лично проверила движение по маршрутам №2 «Алушта - Профессорский уголок» и №112 «Алушта – Утёс».

Во время поездки Огнева общалась с пассажирами и выясняла, довольны ли они работой перевозчика.

- В целом, алуштинцы довольны качеством услуг, которые предоставляет перевозчик: автобусы придерживаются заявленного расписания, санитарное и техническое состояние транспорта удовлетворительное,- по итогам мониторинга написала у себя в Telegram Галина Огнева.

Подобную проверку глава администрации Алушты проводит не в первый раз. 21 января Галина Огнева уже путешествовла по городу на общестенном транспорте.

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