В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев COVID-19

Ковид унес жизнь 32-летнего севастопольца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы десять человек. Об этом утром 19 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 25 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 212 060 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 642 человека выздоровели, 5 421 скончался.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 122 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы 12 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

Ковид унес жизнь 32-летнего севастопольца. За минувшие сутки выписаны девять человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 103 пациента, из них 93 – с подтвержденным COVID-19.

С начала пандемии коронавирусом заболели 98 848 севастопольцев, выздоровели 95 710.

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