В Симферополе 20 февраля отключат свет на 31 улице

В Симферополе свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 февраля в Симферополя отключат электричество на 31 улице. В столице республики электричество пропадет с 8.00 до 17.00.
Причина перебоев в снабжении энергией - ремонт электросетей.
Где не будет света в Симферополе 20 февраля 2023:
улица Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ;
улица Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ;
проспект Победы, 1-13 ;
переулок Шмидта, 10;
улица Шмидта, 8-14А , 13-35 ;
проспект Кирова, 51;
улица Тургенева, 1, 2;
улица Киевская/улица Шмидта;
улица Сенная, 1-27 ;
улица Дружбы, 24-62 , 65-93 ;
улица Красных Зорь, 26-40 , 25-33 ;
улица Днепровская, 30-82 , 29-85 ;
улица Табачная, 2-28 , 1-19 ;
улица 1-й Конной Армии, 48-76 , 19А-25А ;
улица Аянская, 42-70 , 41-67 ;
перпеулок Родниковый, 24-26 , 21-23 ;
улица Родниковая, 36/32; ш. Ялтинское, 33/2;
улица Труда, 12-14 , 15, 19-23/22 ;
улица Щаденко, 2А-30 , 1-17 ;
улица Ковыльная, 3-5А ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Сотовая, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;
улица 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ;
улица Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ;
улица Ангарская, 2-34 , 1-37 ;
улица Крылова, 108;
улица Кременчугская, 24, 19/2;
улица П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ;
улица Камчатская, 2-12А , 1-9 ;
улица Пригородная, 17/19;
микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».
Напоминаем, что на Крымском полуострове в понедельник, 20 февраля, действует штормовое предупреждение. Синоптики не исключают, что в реках может резко подняться уровень воды, что чревато различными неприятностями. В МЧС просят быть острожными всех кто живет возле водоемов или отправляется в путешествие.
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