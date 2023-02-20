В Гурзуфе пахнет весной: 5 атмосферных фото Южного берега Крыма в феврале 2023

Кот нежится на прогретой солнцем крыше. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма живет своей привилегированной, есть говорить о климате, жизнью.

В горах лежит снег. Фото: Алекс Кедми/VK

О зиме здесь напоминают только щедро присыпанные снежком вершины Крымских гор.

В Гурзуфе, который уютно расположился на берегу Черного моря, воздух буквально пропитан нотками весны.

На ЮБК цветут косточковые. Фото: Алекс Кедми/VK

Здесь уже можно полюбоваться цветущими деревцами, которые вовсю форсят в нежнейшем розовом одеянии.

- Гурзуф. Скоро весна, - так назвал подборку снимков фотохудожник Алекс Кедми.

Хвостатые ждут лето. Фото: Алекс Кедми/VK

По доброй традиции в кадр попали, не кошки - признанные символы и талисманы всего Крымского полуострова.

Черное море пока еще холодное и неприветливое. Фото: Алекс Кедми/VK

Самая главная достопримечательность курортного местечка - Черное море, пока малопригодно для водных процедур, потому что температура воды не выше плюс 9 градусов по Цельсию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50