В Гурзуфе пахнет весной: 5 атмосферных фото Южного берега Крыма в феврале 2023

Кот нежится на прогретой солнцем крыше. Фото: Алекс Кедми/VK
Южный берег Крыма живет своей привилегированной, есть говорить о климате, жизнью.
В горах лежит снег. Фото: Алекс Кедми/VK
О зиме здесь напоминают только щедро присыпанные снежком вершины Крымских гор.
В Гурзуфе, который уютно расположился на берегу Черного моря, воздух буквально пропитан нотками весны.
На ЮБК цветут косточковые. Фото: Алекс Кедми/VK
Здесь уже можно полюбоваться цветущими деревцами, которые вовсю форсят в нежнейшем розовом одеянии.
- Гурзуф. Скоро весна, - так назвал подборку снимков фотохудожник Алекс Кедми.
Хвостатые ждут лето. Фото: Алекс Кедми/VK
По доброй традиции в кадр попали, не кошки - признанные символы и талисманы всего Крымского полуострова.
Черное море пока еще холодное и неприветливое. Фото: Алекс Кедми/VK
Самая главная достопримечательность курортного местечка - Черное море, пока малопригодно для водных процедур, потому что температура воды не выше плюс 9 градусов по Цельсию.
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