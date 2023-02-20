На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму на утро 20 февраля выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 212 098. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 944 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, выздоровевших за весь период – 204 672, - говорится в сообщении. Смертельных случаев не зафиксировано за сутки.

Данные Минздрава РК

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В городе за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 799. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 5 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 103 пациента, из них 93 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что от ковида за сутки умер один человек в возрасте 81 года.

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