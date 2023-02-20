Симферополь накрыл густой туман

Погода в крымской столице сегодня не радует Фото: Ирина ГЕРЦ

Новая рабочая неделя в плане погоды не задалась. Утром 20 февраля крымскую столицу накрыл густой туман - видимость на дорогах едва ли достигает полсотни метров.

В такую погоду водителям и пешеходам необходимо быть предельно осторожными.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, во второй половине дня на реках республики возможен подъем воды до полутора метров. Погода тоже не особо радует.

Особенно аккуратными нужно быть на дорогах - видимость утром 20 февраля практически нулевая Фото: Ирина ГЕРЦ

Согласно прогнозу Гидрометцентра РК, в Симферополе сегодня, 20 февраля, временами будет идти дождь, а ветер местами поднимется до 18 метров в секунду. Ночная и дневная температуры примерно одинаковые - +4…+6°.