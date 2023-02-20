В Ялте ищут дом кошечке по кличке Ночка, брошенной на пороге ветклиники - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте на пороге ветеринарной клиники нерадивый хозяин недавно оставил истощенную кошку, которую сотрудники лечебного учреждения выходили. Теперь ей ищут новый дом.

- История этой крошки-кошки, которую хозяин бросил на пороге ялтинской ветеринарной клиники с криками и угрозами в адрес врачей, не может не тронуть! Девочке всего восемь месяцев, - написала в своем Tg-канале Янина Павленко.

Кошечка сейчас весит чуть более килограмма, истощена, но при этом природная красотка - у нее довольно редкий окрас - черная как смоль от усов до хвоста.

- Благодарю Юлию Викторовну Кумейко, которая заботится о малышке, лечит и выкармливает буквально из пипетки! И очень прошу ялтинцев подключиться. Расходы на обследование и лечение взяла на себя, - добавила Павленко.

Для полного выздоровления Ночке нужны только любовь и ласка. Если вы готовы стать новым хозяином кошечки, нужно обратится в клинику на улице Красноармейская, 6 (телефон: +7 978 782-46-81).

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