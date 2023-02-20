В Симферополе 23 февраля временно перекроют участок на улице Павленко

Перекрытие запланировано на 23 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе 23 февраля будет временно перекрыто движение на улице Павленко, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 23 февраля 2023 года с 06.30 до 12.30 будет ограничено движение по улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина, - говорится в сообщении.

В указанный период времени на этом участке запрещена парковка, также там будет дежурить эвакуатор.

Ранее сообщалось, что движение на Крымском мосту было полностью восстановлено после смертельного ДТП. В пробке, однако, придется постоять около двух часов.

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